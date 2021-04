Brucia anche la Valle Cannobina

CANNOBIO - Un vastissimo incendio si sta sviluppando in queste ore anche nella vicina Valle Cannobina. Complice il cielo terso, la colonna di fumo generata dalle fiamme, imponente, è ben visibile da tutto il Locarnese, ma non solo. Il vento, invece, alimenta di continuo il fuoco e rende difficoltoso il lavoro dei pompieri.

Si tratta del quarto incendio boschivo nel giro di poche ore. Ieri attorno a mezzogiorno le fiamme hanno divorato circa un chilometro quadrato di bosco sul Monte Ferraro, mentre in serata un altro rogo è divampato nella zona dei Monti Mondini. Oggi è stata invece la volta dei Monti della Gana, sopra Cugnasco.

Non per nulla l'allerta per il pericolo di incendi di bosco è stata alzata al livello massimo, il 5 ("pericolo molto forte"). In Ticino, lo ricordiamo, vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.

Incendio anche in Valle di Muggio - Purtroppo un incendio boschivo, di dimensioni al momento decisamente più contenute, viene segnalato anche nel Mendrisiotto, tra Lattecaldo e Caneggio, in Valle di Muggio. Sul posto stanno accorrendo i pompieri.

lettore tio.ch/20minuti