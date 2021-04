Fiamme sul Monte Mondini

BEDIGLIORA - Ancora fiamme nel Malcantone, a qualche chilometro di distanza dal Monte Ferraro dove nelle scorse ore è divampato un violento incendio e dove i pompieri sorvegliano che il vento possa riattivare qualche focolaio.

Questa volta, come segnalatoci da alcuni lettori, l'incendio riguarderebbe all'incirca la zona del Monte Mondini, a cavallo tra i territori di Curio, Pura e Bedigliora. Sulla base delle informazioni in nostro possesso i pompieri di Caslano sarebbero entrati in azione attorno alle 21 per circoscrivere il rogo, localizzato sopra l'abitato di Purasca.

Rescue Media riferisce che le operazioni di spegnimento sono in corso e che il vento che imperversa sulla regione non agevola il lavoro dei pompieri. Il bagliore delle fiamme è visibile a chilometri di distanza.

Rescue Media