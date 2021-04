In fumo circa un chilometro quadrato di bosco

ALTO MALCANTONE - È stato circoscritto ed è ora sotto controllo l'incendio boschivo divampato - per cause ancora da stabilire - poco prima di mezzogiorno tra Bedano e Arosio (sul Monte Ferraro, sotto la zona Prato Grande). Ciò nonostante, gli elicotteri proseguono con i loro voli, gettando acqua sull'area interessata dalle fiamme e tuttora colpita da forti raffiche di vento (che dovrebbe cessare in tarda serata).

Anche per questo motivo, a titolo precauzionale, durante la notte verrà predisposto da parte dei Pompieri di Lugano e di quelli di montagna di Mendrisio e Novaggio un picchetto. In modo da sorvegliare la zona ed evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Fortunatamente, come confermato dalla Polizia cantonale (intervenuta sul posto assieme alla Polizia Malcantone Est e alla Polizia del Vedeggio) l'incendio non ha interessato alcuna abitazione e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ma i danni sono comunque importanti, visto che l'area bruciata si estende per circa un chilometro quadrato, ha spiegato la stessa polizia.

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)