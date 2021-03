«Guardando fuori dalla finestra, ho visto una pioggia di cenere»

LUGANO - «Stavo lavorando da casa, quando guardando fuori dalla finestra ho notato la presenza di fumo e una pioggia di cenere: ho subito chiamato i pompieri». È quanto ci racconta una giovane residente nella zona di via Privata Maraini-Sommaruga, a due passi dal bosco dove nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un rogo. Si tratta del bosco sulla collina al confine tra Lugano e Savosa, alle spalle dell'Ospedale Civico e a due passi dall'Oratorio di San Maurizio e dal Parco Vira.

Stando alle prime immagini del rogo e alla testimonianza, sembra che le fiamme interessino soltanto la vegetazione. Alert Swiss parla di un incendio boschivo. Lo conferma Omar Della Chiesa, portavoce dei Pompieri di Lugano: ha preso fuoco «mezzo bosco». Le fiamme sarebbero però contenute, ma la situazione può cambiare da un momento all'altro. Anche a causa della presenza del vento.

Sul posto sono giunti la polizia e i pompieri (anche quelli di montagna). Al momento la causa dell'incendio non è nota.

Secondo quando scrive Alert Swiss, attualmente non sussiste alcun pericolo per la popolazione. Alcune abitazioni in via San Maurizio sono comunque state evacuate. L'invito ai residenti in zona è di chiudere porte e finestre, e spegnere la ventilazione e l'aria condizionata. Nel frattempo - ci fanno sapere dei testimoni - la ventilazione è stata spenta all'interno dell'Ospedale Civico, per evitare che il fumo entri nei reparti di cure intense e di pronto soccorso.

Foto lettore tio/20minuti