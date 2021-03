Brucia il bosco, sopra la diga della Verzasca

TENERO-CONTRA - Si sono mobilitati poco dopo mezzogiorno i vigili del fuoco del Corpo dei pompieri Tenero-Contra per un intervento in Val Verzasca.

Per la precisione si è trattato di un fuoco selvaggio sviluppatosi nella selva al disopra della Diga della Verzasca. Le fiamme, sono state domate ed estinte. Le cause all'origine del rogo non sono per ora note.

Visto il perdurare del clima secco, ricordiamo ai lettori che in Ticino vige il tassativo divieto di accendere fuochi all'aperto.

Pompieri Tenero-Contra