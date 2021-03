In piazza mascherati contro razzismo e islamofobia: è scontro con la polizia

LUGANO - Dopo che ieri la Svizzera ha accettato (con un risultato risicato 51,2%) l'Iniziativa popolare anti-burqa, oggi alla stazione di Lugano è andata in scena una manifestazione non autorizzata “Contro patriarcato, razzismo e islamofobia”.

La manifestazione - che secondo un flyer era organizzata dal CSOA Il Molino - ha visto riunirsi in stazione un gruppo di giovani. La polizia è intervenuta in tenuta antisommossa per fermare i presenti.

Stando ad alcuni video giunti in redazione, sembra che - a un certo punto - siano scattati diversi tafferugli fra agenti e manifestanti. Pare che siano stati usati manganelli e spray al pepe.

Sul volantino che indiceva la manifestazione si legge che la votazione federale di domenica 7 marzo per vietare la dissimulazione del viso «non è nient'altro che una di quelle forme di razzismo e islamofobia che andrebbe a colpire in maniera mirata delle popolazioni - in questo caso quella musulmana - da sempre additate come un pericolo».

L'invito era di presentarsi mascherati. «Come più ti piace, usa la fantasia e l'immaginazione, crea la tua maschera e il tuo vestiario e diventa chi o cosa vuoi».

Tutti i presenti indossano la mascherina. Anche il flyer invitava i partecipanti a prendere «le precauzioni che ritieni necessarie per la tua salute e quella delle altre persone».

La presa di posizione della Lega: «la stazione usata come un ring» Secondo la candidata della Lega al consiglio comunale di Lugano, Maruska Ortelli il manipolo di giovani protestatari ha fallito nel mostrare un'opposizione pacifica alla decisione delle urne «utilizzando la stazione come un ring». Aggiungendo: «Poteva scapparci il morto visto che i manifestanti hanno pensato bene di spostarsi pericolosamente sul Binario uno. Un plauso alle forze dell’ordine che hanno saputo tenere testa a questo manipolo di gioventù bruciata ticinese».

Rescue Media