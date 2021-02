Truffa crediti Covid-19, rinviati a giudizio i due imprenditori

BELLINZONA - Sono stati rinviati a giudizio i due imprenditori italiani arrestati lo scorso mese di gennaio per aver ottenuto illegalmente oltre un milione e mezzo di crediti Covid-19 dalla Confederazione.

Il procuratore pubblico Daniele Galliano - come anticipato dalla Rsi - ha infatti chiuso negli scorsi giorni l'incarto relativo alla truffa. Per i due imputati, che si trovano tuttora in prigione, si profila quindi il processo. I due imprenditori rischiano dai due ai cinque anni di carcere per i reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti.

I due truffatori sono infatti gravemente sospettati di aver fornito - a più riprese nel corso della seconda metà del 2020 - false informazioni con bilanci alterati al fine di ottenere più crediti garantiti dalla Confederazione di quelli che avrebbero avuto diritto. Il denaro sarebbe poi stato utilizzato per scopi estranei a quanto stabilito dall'Ordinanza federale sulle fideiussioni e in particolare per far fronte a spese personali.