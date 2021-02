Uscita autostradale chiusa, caos traffico a Como

COMO - Sono ore di grande caos viabilistico a Como, a causa della chiusura dell'uscita di Como Lago dell'autostrada A9, l'ultima prima di arrivare alla dogana di Chiasso Brogeda.

Sul sito di Autostrade per l'Italia si legge che la chiusura sarà protratta fino alle 20 di domenica 21 febbraio. Si è quindi formata una coda di veicoli e l'uscita obbligatoria a Como Centro, per chi vuole reimmettersi sulla viabilità ordinaria, sta mandando in tilt la circolazione sulle vie cittadine, come riferito dai media comaschi.

La Polizia Stradale è presente all'uscita di Monte Olimpino (come si vede nella foto allegata) per far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, in vigore tra Como Centro e Chiasso.