I dati della pandemia in Ticino sono in linea con quelli dei giorni precedenti

BELLINZONA - Sono in linea con quelli dei giorni precedenti i dati, comunicati dall'Ufficio del medico cantonale, della pandemia di coronavirus in Canton Ticino.

Sono infatti 49 i nuovi positivi, dopo che giovedì erano stati 50 e mercoledì 45. Nessun decesso causato dal virus nelle ultime 24 ore, proprio come venerdì. Le vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia restano quindi 952



La pressione sulle strutture sanitarie cantonali è immutata: rispetto a ieri ci sono stati cinque ulteriori ricoveri, a fronte di altrettante dimissioni. Sono complessivamente 71 le persone ricoverate in questo momento, 13 delle quali nei reparti di cure intense.

Al 19 febbraio sono 253 le persone in isolamento e 445 quelle in quarantena.

Il tasso di riproduzione Rt, secondo l'indicatore pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica e che fa riferimento al 5 febbraio, è sceso allo 0.87 mentre nelle ultime due settimane sono 150 le persone positive su 100mila.

Classi in quarantena - Venerdì è stata resa nota ai media la quarantena per la prima classe della Scuola dell'infanzia di Cresciano (il provvedimento, comunicato il 18 febbraio, terminerà lunedì 22). Oggi, invece, non è stata comunicata nessuna nuova quarantena di classe.

Restano quindi tre le classi attualmente in confinamento: la già accennata prima di Cresciano e le due della Scuola media di Lugano Centro, per le quali il provvedimento decadrà domani.

Case per anziani - L'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana non ha ancora pubblicato il bollettino quotidiano della situazione nelle strutture.

