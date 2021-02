Oggi ci sono due decessi, i nuovi contagi sono 41

BELLINZONA - Le cifre relative all'epidemia di coronavirus nel nostro cantone continuano a farsi più piccole. I dati odierni confermano la tendenza in atto almeno da inizio anno, quando nel corso delle settimane si è passati da centinaia di nuovi casi ogni giorno a decine: sono infatti "solo" 41 i casi positivi comunicati oggi dall'Ufficio del medico cantonale (martedì scorso erano 58).

Anche i decessi sono calati sensibilmente. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi legati al virus, dopo che ieri per la prima volta dallo scorso 28 ottobre non ne era stato comunicato nessuno.



Calano ancora le persone ricoverate - Negli ospedali ticinesi i pazienti ricoverati sono 153 (-3 rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (-2). Per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore ci sono state 13 nuove ammissioni e 14 pazienti dimessi.

Tamponi positivi - Sui 611 test effettuati il 27 gennaio, il tasso di positività raggiungeva il 7%. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 236 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 0.70 (dato al 15 gennaio). Questi ultimi due valori vengono forniti dall'UFSP.



I dati complessivi - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 26'859 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus restano invece a quota 938.

Isolamenti e quarantene - Al 29 gennaio vi erano 370 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 549 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

La situazione nelle case anziani - Anche nelle case per anziani ticinesi, complice la campagna vaccinale scattata lo scorso 4 gennaio, i residenti positivi al coronavirus sono sempre di meno. Attualmente se ne contano cinque in due strutture. Nelle ultime ventiquattro ore - precisa ADICASI - non si è registrato alcun caso e alcun decesso a causa del Covid-19 (sono 382 dall'inizio della pandemia). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1'353 gli ospiti che hanno superato la malattia.

Due classi in quarantena - Per quanto riguarda le scuole, una classe del Liceo Cantonale di Lugano 1 dovrà rimanere in quarantena fino all'8 febbraio, così come una classe delle elementari di Locarno Monti. Il confinamento è invece terminato per la classe della scuola elementare di Stabio in cui un alunno era risultato positivo alla variante inglese del Covid.

