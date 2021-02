Un carro solitario fermato dalla Polizia

BELLINZONA - C'è chi alla tradizione del Carnevale, forse, ci tiene un po' più rispetto ad altri. Magari, però, si è trattato di una semplice bravata, oppure è stata una sorta di protesta. Non è chiaro, insomma, cosa abbia spinto un gruppetto di persone a salire su una piattaforma trainata da un trattore e simulare un carro, questo weekend, in quel di Bellinzona.

I fatti risalgono a sabato, nei pressi di Piazza Indipendenza. La scena è surreale e, in un modo o nell'altro, riesce a strappare un sorriso. Sul "carro" una manciata di persone (6/7). Non sembra esserci un tema in particolare. Le immagini mostrano però un altro veicolo "in coda" al corteo: quello della Polizia Comunale.

«Ci sarà una sanzione. Il carro transitava nel centro pedonale senza motivazione» spiega, interpellato, il comandante della Polizia comunale Ivano Beltraminelli. Dal verbale, sottolinea, non sono state identificate invece infrazioni alle norme anti covid.

D'altra parte con le multe si parte da oggi, anche se Beltraminelli garantisce che non per questo si intensificheranno i controlli: «Continueremo a operare come abbiamo sempre fatto. Non è che, avendo questo strumento, modificheremo le nostre modalità di intervento». Per ora - conclude «c'è da capire bene l'operatività. I dettagli li abbiamo ricevuti solo ieri, in tarda serata. Bisogna quindi decifrare quali sono i margini entro i quali ci possiamo muovere».