81enne in contromano sull'A2

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

BELLINZONA - Questa sera poco prima delle 21 è stata segnalata una vettura che procedeva contromano sull'A2 in zona Taverne.

Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, in cui indica di aver fermato l'auto poco dopo, prima della galleria di Collina D'Oro. Infatti, appena la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha dato l'allarme, sono scattate le misure di sicurezza con la celere chiusura in entrambe le direzioni delle gallerie del Dosso di Taverne e di Collina d'Oro.

Al volante del mezzo con targhe ticinesi una 81enne cittadina svizzera, domiciliata nel Locarnese.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la donna si è immessa in contromano sull'autostrada A2 dagli svincoli di Rivera.

L'81enne sarà denunciata al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione.