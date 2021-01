Covid in Ticino: 41 contagi e 4 vittime

BELLINZONA - Sono 41 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Ticino nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 469 infezioni da inizio settimana.

Sono invece 4 le persone morte per conseguenze legate al coronavirus. Ricordiamo che il totale delle vittime nel nostro cantone, da inizio pandemia nel 2020, è di 914.



Tio/20minuti



Sembra quindi, per ora, confermata la tendenza al relativo rallentamento del contagio che si traduce in un alleggerimento della pressione sugli ospedali. Sono 8 i ricoveri di ieri (per un totale di 207 posti occupati) a fronte di 2 nuovi dimessi. Attualmente sono 32 le persone che si trovano in cure intense (2 in più di ieri).

Attualmente in Ticino ci sono 551 persone in isolamento perché hanno contratto il virus. 963 loro contatti si trovano invece in quarantena (i dati sono però aggiornati a venerdì).

Per quanto riguarda la situazione nelle case anziani - Non sono segnalati nuovi contagi né ospedalizzazioni, i positivi sono 65 in 13 strutture in tutto il cantone. Si segnalano tuttavia tre decessi per cause legate al coronavirus, ma anche tre guariti.