DALPE - Ieri sera, poco prima delle 21, in una casa situata in via Cioss a Dalpe c'è stato un principio d'incendio in una canna fumaria.

Sul posto sono giunti i Pompieri dell'Alta Leventina con il gruppo di picchetto e quattro veicoli. La zona è stata messa in sicurezza e si è provveduto a raffreddare la struttura.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, non ci sarebbero né feriti, né intossicati.

FVR / M. Franjo