Perde il controllo dell'auto e urta il guard rail

ACQUAROSSA - Poco prima di mezzanotte, sulla strada cantonale ad Acquarossa, si e verificato un incidente della circolazione.

Il conducente di una VW che circolava in direzione di Blenio, giunto in zona Boscaia, per motivi che la polizia dovrà stabilire ha perso la padronanza del veicolo urtando il guidovia laterale sinistro. La corsa dell'auto si è in seguito arrestata dopo alcune decine di metri.

Sul posto sono giunte un'ambulanza della Tre Valli Soccorso di Biasca, due pattuglie della polizia per gli accertamenti del caso e per la gestione del traffico alternato e la carrozzeria di servizio. Stando alle informazioni raccolte sul posto, il conducente non dovrebbe aver riportato ferite serie.

FVR / M. Franjo