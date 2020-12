Tre ladre in manette

LUGANO - Sono state trovate in possesso di attrezzi da cassa, nonché di gioielli, monete da collezione in argento, banconote da collezione e molti francobolli. Tre donne sono così finite in manette lunedì a Lugano.

Si tratta di una 39enne rumena residente in Germania, di una 21enne rumena residente in Francia e di una sedicenne sedicente cittadina irlandese senza fissa dimora. Il trio si trovava a bordo di un'auto con targhe francesi, quando è stato fermato in via Brentani da agenti della polizia comunale di Lugano.

La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare gli attrezzi da scasso e la merce di dubbia provenienza, verosimilmente bottino di svariati furti in Svizzera.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e ricettazione. La 39enne e la 16enne devono pure rispondere di entrata, partenza e soggiorno illegali. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri e dalla Magistratura dei minorenni.