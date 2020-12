Se la neve va tolta da 2,2 milioni di metri quadri di marciapiedi

LUGANO - La neve è caduta abbondante. Ma nei principali centri urbani ticinesi quasi tutte le strade sono tornate a essere agibili. Lo stesso non vale per i marciapiedi, che - lo segnalano diversi cittadini - sono spesso e volentieri ancora ricoperti di neve. I pedoni sono così costretti a camminare sulla strada.

Una situazione, questa, che come detto, riguarda svariate località ticinesi. Noi ne abbiamo parlato con Michele Bertini, vicesindaco di Lugano e capo Dicastero spazi urbani: «Tutti i mezzi stanno lavorando incessantemente dalla notte tra giovedì e venerdì», quindi dall'arrivo della prima neve, ci assicura.

Ma il lavoro è molto. Soltanto per il territorio della Città di Lugano, come ci spiega ancora il vicesindaco Bertini, si tratta di 490 chilometri di strade. E poi di 2,2 milioni di metri quadrati di marciapiedi e piazze. «È comprensibile che non possa essere pulito tutto in poche ore».

La situazione tornerà comunque alla normalità in tempo per l'inizio della settimana. Nell'operazione di sgombero della neve, osserva Bertini, viene data la priorità alle strade, per una questione di circolazione. Ma anche sul fronte di marciapiedi e zone pedonali, il personale è al lavoro.

Foto lettore tio/20minuti