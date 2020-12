Abusò di diverse bambine, 77enne condannato a sette anni

LUGANO - Il 77enne, colpevole di aver abusato di diverse bambine, è stato condannato oggi a sette anni di detenzione. Una pena maggiore di quanto chiesto ieri in aula dal sostituto procuratore generale Nicola Respini, di sei anni e tre mesi. Lo riporta laRegione.

Gli abusi, più di un centinaio in totale, si sono verificati dal 1994 al 2009, secondo l'accusa. Nei verbali tuttavia vengono citati episodi che risalgono anche agli anni Ottanta.

A pesare sulla decisione della pena è anche il ruolo rivestito dall'uomo, ormai in pensione. Il 77enne per diversi anni è stato infatti autista di mezzi pubblici in Capriasca, e «ha utilizzato in modo abbietto l'autorevolezza e il riconoscimento sociale che il suo ruolo professionale gli conferivano» ha dichiarato il giudice.