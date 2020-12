Neve, continuano i disagi nel Sottoceneri

LUGANO - Fiocca. Come da previsioni d'altronde. E almeno fino a stasera continuerà a cadere anche in pianura, soprattutto nel Sottoceneri, prima di risalire di quota attestandosi attorno agli 800/1'000 metri.

Ricordiamo comunque che l'allerta meteo diramata da Meteo Svizzera persisterà fino a metà domenica. Viste anche le condizioni della strada, l'invito anche della Cantonale, è quello di limitare al minimo gli spostamenti su strada.

Per chi non si fosse attrezzato con l'equipaggiamento invernale, invece, è sconsigliato vivamente accendere i motori.

Canton Ticino - evento meteo - si consiglia a tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione su tutte le strade del Cantone causa la neve e a limitare gli spostamenti, solo se indispensabile. — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) December 4, 2020

Disagi - D'altra parte il TCS parla chiaro. Disagi alla viabilità si stanno registrano un po' ovunque. Specie nel Mendrisiotto e nel Luganese.

A Balerna, su via San Gottardo, sono segnalati problemi di traffico (causa ghiaccio) in entrambe le direzioni.

A seguito delle forti precipitazioni nevose è stata chiusa invece la salita della Torraccia tra Balerna e Novazzano. Disagi, sempre sulla cantonale, sono segnalati invece tra Salorino e il Monte Generoso, così come a Canobbio.



Risulta chiusa in entrambe le direzioni anche la cantonale tra Montagnola e Gentilino, mentre l'obbligo di catene vigne in quel di Lugano su Via Trevano, via Torricelli e viale Cassone, dove si stanno registrando problemi alla circolazione.

Non è chiaro se ci sia lo zampino della neve, ma a Bioggio, Via ai Mulini è stata chiusa per un mezzo pesante in avaria, mentre tra Lugano-Nord e la galleria del Monte Ceneri l'A2 è stata chiusa ai mezzi pesanti (il traffico pesante viene fermato alla dogana di Brogeda).

Si registrano disagi anche in quel di Biasca, dove via Borradori è stata chiusa per smottamenti.

Funivie fuori uso - A causa delle forti nevicate delle ultime ore, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART SA) comunicano che le funivie di Intragna, Pila, Costa e Verdasio e Rasa sono completamente fuori servizio. Al momento non è dato sapere quando ritorneranno in funzione.

Rescue Media