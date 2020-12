«Una nuvola di fumo nero». Pompieri sul posto

ASCONA - «C'è una nuvola di fumo nero molto alta. Sul posto sono già presenti i pompieri». Le immagini, inviateci da un lettore, mostrano un incendio in corso ad Ascona. A bruciare sarebbe una struttura, probabilmente ad uso magazzino, sita in via Delta. «Più o meno nei pressi della ditta Duca Figli SA», spiega il lettore che ci ha inviato alcuni video (in allegato).

Al momento le informazioni sono poche e frammentarie, ma il rogo sarebbe divampato attorno alle 8. Non è chiaro per il momento cosa possa averlo originato e nemmeno se vi siano feriti o intossicati.

Il fumo è visibile anche a diverse centinaia di metri di distanza. Sul posto sono presenti diversi veicoli dei pompieri, che stanno cercando di riportare la situazione alla normalità, e due auto della Polizia per i rilievi di rito e la gestione del traffico.

Seguono aggiornamenti.