Covid, 270 casi e 8 decessi in Ticino

BELLINZONA - Poco di invariato rispetto a ieri per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Ticino. Nelle ultime ventiquattro si registrano altri 270 casi (9 in più di ieri), otto decessi, 23 nuovi ricoveri (+5) e 24 pazienti dimessi (-2) dalle strutture sanitarie ticinesi che accolgono i malati di coronavirus. Queste le cifre giornaliere comunicate - poco fa - dall'Ufficio del medico cantonale sull'andamento della pandemia nel nostro cantone.

Il numero totale delle persone ricoverate col Covid-19 scende ancora, per il quarto giorno consecutivo, e si attesta a 329 (ieri erano 333). Di queste sono 36 quelle che si trovano nel reparto di cure intense, 24 delle quali intubate (-3). L'incidenza della malattia nel nostro cantone è di 887 persone positive su centomila abitanti (ieri era 883). Si tratta del primo aumento di questo dato dopo dieci giorni di calo.

Confronti settimanali - Confrontando i dati settimanali, si può notare che la media dei contagi giornalieri su sette giorni è in calo. La prima settimana di novembre si sono registrati 335 positivi, questo numero è sceso a 320 la settimana successiva e a 236 in quella tra il 16 e il 22 novembre. Nella settimana appena trascorsa i casi positivi sono ancora lievemente calati e la media si è attestata a 220. In leggero calo anche i numeri riguardo agli ospedalizzati e ai decessi: i ricoveri (media su sette giorni) sono scesi da 29 a 27 nel confronto tra le ultime due settimane, mentre i decessi sono passati da 9 a 7 di media al giorno.



La situazione nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati sedici nuovi residenti positivi (uguale rispetto a ieri) e due nuovi decessi legati al coronavirus (ieri erano quattro). Da inizio pandemia 241 residenti hanno perso la vita a causa del coronavirus, mentre 839 sono deceduti per altre cause. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano inoltre che attualmente ci sono 238 residenti positivi (+2), mentre da ieri 12 risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 29 case per anziani (+1 da ieri). Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Due nuove quarantena di classe - Oggi il Decs ha segnalato due nuove quarantene. Si tratta di una classe del Centro professionale commerciale (CPC) di Locarno (iniziata il 27.11.2020, termina il 7.12.2020) e una classe della scuola elementare di Ascona (iniziata il 30.11.2020, termina il 10.12.2020). La scuola ticinese - ricordiamo - è composta da 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e da 1'159 classi nelle scuole postobbligatorie.

