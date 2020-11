Furto curioso: rubata un'urna funeraria

PAMBIO-NORANCO - Furto singolare presso il cimitero di Pambio-Noranco. Di recente infatti il luogo sacro sarebbe stato profanato con la conseguente sparizione di un'urna funeraria. I famigliari della persona defunta hanno prontamente denunciato il fatto alle autorità. «Ci è effettivamente pervenuta questa singolare denuncia – conferma Marco Regazzoni, comandante della Polizia Ceresio Sud –. È la prima volta che accade un episodio simile. Stiamo cercando di chiarire la situazione, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza».

Il cimitero in questione è quello situato dietro al McDonald's. Possibile che all'origine del gesto ci sia una bravata di qualche ragazzino? «Non escludiamo nulla. Finora c'era stato qualche vandalismo. Tutto sommato si trattava di episodi di routine, seppure deprecabili. Quello con cui siamo confrontati oggi è, però, un atto particolarmente strano. È stata aperta un'inchiesta e siamo in contatto con i colleghi della Polizia Cantonale. Al momento non possiamo dire di più. Se non che siamo davvero sorpresi».