Nelle ultime 24 ore sono stati identificati altri 246 positivi, ancora più dimissioni che ricoveri

BELLINZONA - Sono 246 le nuove positività al coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore, comunicate dall'Ufficio del medico cantonale. Un dato in calo rispetto a quello di ieri, che dava conto di 279 nuovi casi.

32 sono i nuovi ricoveri, a fronte di 33 dimessi. Sette le persone che, purtroppo, hanno perso la vita ieri a causa del Covid-19 e che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 530.

Il totale dei pazienti ricoverati in ospedale è di 352. 39 di essi si trovano in cure intense. Il dato cumulativo dei positivi ai tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza pandemica in Ticino, ovvero dal 25 febbraio, è di 15457.

Le persone che si trovano in isolamento sono 1589 (stando agli ultimi dati messi a disposizione, che risalgono al 26 novembre) e 3091 quelle che stanno osservando una quarantena (dati relativi sempre al 26 novembre). Il rapporto tra test effettuati e positivi è del 19%, secondo i dati risalenti al 25 novembre.

Case per anziani - Sono 47 i nuovi positivi nelle case per anziani ticinesi, il che porta a 268 i residenti attualmente contagiati dal virus. Il quale al momento è segnalato in 30 strutture. I residenti ospedalizzati dall'inizio della pandemia sono 72 (uno in più nelle ultime 24 ore), quelli deceduti per Covid-19 sono complessivamente 226 (tre in più rispetto a ieri), mentre quelli che hanno perso la vita per altre cause sono stati quattro nelle ultime 24 ore e 823 da quanto è iniziata l'emergenza sanitaria. I residenti guariti sono 12 in più rispetto a ieri e 602 dall'inizio della pandemia. L'aggiornamento giornaliero dei dati è a cura dell'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana.

Classi in quarantena - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport segnala una nuova quarantena di classe nelle ultime 24 ore. Si tratta della prima della scuola elementare di Solduno: la comunicazione è stata fatta ieri e il provvedimento resterà in vigore fino al 4 dicembre. In precedenza il provvedimento riguardava solo la prima classe del Centro Professionale Sociosanitario di Mendrisio (comunicata il 24 novembre, scadrà il 4 dicembre).