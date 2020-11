Rimane intrappolato tra il suo furgone e un muro

MASSAGNO - Avrebbe riportato ferite di una certa gravità agli arti inferiori - ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita - l'uomo rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, questa mattina attorno alle 11.45, in via San Gottardo a Massagno.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato stava cercando di accedere al garage sotterraneo di un palazzo quando, per motivi da stabilire, ha cercato di uscire dal veicolo rimando incastrato tra lo stesso e il muro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri della città e gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale. Una volta liberato dalla scomoda posizione, il ferito ha ricevuto le cure del caso dai soccorritori e in seguito trasportato per accertamenti al pronto soccorso.

La zona è stata isolata temporaneamente dalla Polizia per agevolare le operazioni di soccorso.

Rescue Media