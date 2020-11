Con l'auto elettrica contro un muro, donna ferita a Magadino

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Orgnana. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora.

Avrebbe riportato fortunatamente ferite apparentemente non gravi la donna protagonista di un incidente avvenuto stamattina, attorno alle ore 08.00, in via Orgnana a Magadino.