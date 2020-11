Fiamme in una palazzina di Viganello

Il rogo è divampato questa sera in un locale adibito a ufficio e deposito di un negozio in Via Merlina.

Un incendio è divampato questa sera, attorno alle 20.20, in una palazzina di via Merlina a Viganello. Ad andare a fuoco, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato un locale - al piano terra dello stabile - adibito a ufficio e deposito di un negozio.