Due pazienti dell'OBV positivi al coronavirus

MENDRISIO - Dopo l'ospedale San Giovanni di Bellinzona, in cui sette pazienti e nove dipendenti sono risultati positivi, il coronavirus è penetrato anche in un altro nosocomio ticinese: l'OBV di Mendrisio. Come riferisce la Regione, due pazienti del reparto di Medicina 2 sono stati contagiati.

Il Beata Vergine ha immediatamente reagito, isolando i due casi e predisponendo un'indagine ambientale per capire la dinamica del contagio e comprendere come il virus sia riuscito a insinuarsi nella struttura.

Nel frattempo i due degenti sono stati trasferiti nelle due strutture Covid del cantone (La Carità di Locarno e la Clinica Moncucco di Lugano), mentre per collaboratori, altri pazienti o eventuali visitatori non si è resa necessaria alcuna quarantena. Trattandosi di due casi isolati e circoscritti, non è stato predisposto l'isolamento dell'intero reparto.