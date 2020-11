Tamponi invertiti, 20 i contatti in quarantena per errore

LUGANO - Un errore di registrazione dei dati in laboratorio. E venti risultati dei test PCR (tampone) invertiti. Come riferito ieri dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), dieci persone negative al test sono state informate della loro positività, mentre ad altre dieci è stato comunicato l’esito negativo quando invece erano risultate positive.

Ma quanto tempo hanno dovuto attendere i falsi negativi prima di scoprire che avrebbero dovuto essere in isolamento?

«L’errore - ci spiegano dall'Ufficio del Medico cantonale - è stato segnalato dal laboratorio di analisi mercoledì pomeriggio e si è immediatamente provveduto a contattare le persone interessate».

Quanti erano in quarantena?

«Le persone poste in quarantena per errore, cioè i contatti stretti dei dieci falsi positivi, erano una ventina».

In potenza, quanto è grave l'accaduto?

«Purtroppo le dieci persone effettivamente positive hanno ricevuto un’informazione errata. Bisogna però precisare che, essendosi sottoposte al test, sono persone che manifestavano sintomi riconducibili al Covid. A prescindere da questo virus, misure di protezione, di distanziamento e di igiene quando si è in presenza anche solo di un raffreddore sono generalmente auspicate. La negatività del tampone in presenza ad esempio di febbre dovrebbe comunque comportare un atteggiamento prudente nei confronti degli altri».

Come sta procedendo il lavoro del contact tracing in merito al rintracciamento dei contatti dei "falsi" negativi?

«In modo ordinario, e si è concluso. Tutte le persone coinvolte sono state contattate».