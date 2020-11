Trafficavano eroina e cocaina, arrestati

CHIASSO - Le manette sono scattate per una donna di 53 anni, cittadina italiana, e per uno svizzero di 40 anni. Entrambi abitano nel Mendrisiotto. Sono stati arrestati in quanto sospettati di aver preso parte a un importante traffico di cocaina e di eroina. Gli inquirenti hanno sequestrato alcune decine di grammi di sostanza stupefacente. Dovranno dunque rispondere dell'accusa di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta - coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini - è stata svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia comunale di Chiasso.