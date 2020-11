Nessun ferito, ma furgone completamente distrutto

CADENAZZO - È un furgone con targhe ticinesi, che stava circolando su via Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo, il veicolo che ha preso fuoco questo pomeriggio poco dopo le 15 in territorio di Cadenazzo. Lo comunica la Polizia cantonale.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il veicolo ha preso fuoco per poi in breve tempo essere avvolto dalle fiamme, che l'hanno completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona per le operazioni di spegnimento, nel frattempo terminate. Fortunatamente non si lamentano feriti.

Per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento il tratto interessato è stato inizialmente chiuso in entrambe le direzioni e poi riaperto a senso alternato. La riapertura totale della strada è prevista non prima delle 17.30.

Rescue Media