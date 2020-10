Al confine con 31'000 euro... nascosti sotto la camicia

COMO - Riciclaggio e contrabbando. Sono questi i reati per cui è stato denunciato un uomo - cittadino italiano, residente nella Provincia di Como - fermato dalla Guardia di Finanza di Como al confine tra Svizzera e Italia, nei pressi del valico dei Mulini.

A insospettire i militari, si legge in una nota odierna delle Fiamme Gialle, è stato il nervosismo del conducente. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno notato un insolito rigonfiamento sotto la camicia indossata dall'uomo al volante, scoprendo così una cartucciera - allacciata alla sua vita - all'interno della quale si trovavano 31'000 euro in contanti, in banconote da 50 euro.

Non solo. Dopo aver fornito dichiarazioni «contraddittorie e inverosimili» alle autorità, queste hanno deciso di approfondire ulteriormente la situazione, scoprendo che l'uomo aveva diversi precedenti in materia di contrabbando da e per la Svizzera. Motivo che ha fatto scattare la perquisizione al suo domicilio.

Le indagini hanno permesso di rinvenire un vero tesoretto nell'abitazione del sospetto: 19 monete d'oro, 38 monete d'argento, 11 monete di rame, 23 orologi di pregio (fra i quali alcuni in oro e argenti) e 16 pietre di olivina; tutti beni privi di certificazione e riposti all'interno di una cassaforte e nel garage.

Dagli accertamenti successivi, spiega la Guardia di Finanza, è emerso che l'uomo non aveva mai dichiarato di possedere risorse finanziarie all'estero né tantomeno di disporre di redditi che giustificassero il possesso di beni di così alto valore. Le autorità hanno quindi denunciato l'uomo, sequestrando il denaro occultato sotto la camicia e i beni rinvenuti nella sua abitazione.

Guardia di Finanza - Como