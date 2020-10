Due allievi positivi, una classe in quarantena

CADENAZZO - Dopo i due casi registrati venerdì scorso alle elementari di Ambrì, il coronavirus è di nuovo entrato in un istituto scolastico ticinese. Due studenti delle Scuole Medie di Cadenazzo, che frequentano la stessa classe, sono infatti risultati positivi al tampone e hanno provocato (loro malgrado) la messa in quarantena di tutti i loro compagni. «Trattandosi di due allievi della medesima classe - precisano il Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota congiunta - l’Ufficio del medico cantonale ha valutato opportuno stabilire una quarantena di classe».

Fino al termine della quarantena le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti non sono sospese, ma proseguono temporaneamente a distanza come previsto dalle indicazioni relative alle scuole medie del Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS. La direzione dell’istituto ha già informato a tal proposito i diretti interessati.

Per gli altri allievi dell’istituto, non toccati dalla quarantena, l’attività scolastica continua normalmente in presenza.