Incidente di Pura: un giovane centauro è in pericolo di vita

PURA - C'è un incidente con conseguenze purtroppo tragiche all'origine del blocco della strada cantonale fra Pura e Curio di oggi pomeriggio.

Come confermato in nota dalla polizia, un 19enne motociclista (che viaggiava verso Curio) ha finito per impattare con una vettura che transitava in direzione opposta e guidata da un 47enne. Le cause all'origine del sinistro sono ancora da stabilire.

Sul posto un massiccio dispiegamento d'emergenza, fra pattuglie di polizia e i soccorritori della Croce Verde.

Il giovane, continua la polizia, «ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita». Per consentire i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino alle 19.00.

Rescue Media