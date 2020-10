Incidente fra Curio e Pura, la strada è chiusa in entrambe le direzioni

MAGLIASO - Un incidente avvenuto dopo le ore 16 sulla cantonale fra i comuni di Curio e Pura ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni a partire da Magliaso.

A segnalarlo alcuni lettori di tio.ch, mentre la conferma arriva dal TCS che riporta come - a più di un'ora dal sinistro - i disagi restano e la strada non è ancora stata liberata. Per questo motivo l'invito è di seguire eventuali deviazioni segnalate in loco.

Il traffico fra Magliaso e Ponte Tresa resta, in ogni caso, scorrevole con qualche lieve rallentamento.