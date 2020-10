In superstrada in bicicletta (e pure con un trolley)

LOCARNO - Scenario surreale per chi questo sabato, attorno a mezzogiorno, si trovava a transitare per la superstrada che - dalla rotonda di Locarno - conduce al bivio per Ascona e per la Mappo Morettina.

Malgrado a pochi metri di distanza vi fosse una pista ciclabile, infatti, due persone (verosimilmente non del luogo) hanno deciso di imboccarla... in sella alla loro bicicletta. Uno di loro, non contento, portava con se addirittura un trolley.

Dietro alla spericolata coppia si è rapidamente formata una colonna: «Eravamo in diversi», ci scrive una lettrice, «molte macchine si sono praticamente fermate per lasciarli passare ed evitare che si facessero davvero male».

Foto Lettore