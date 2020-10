A quando «l'obbligo di portare la mascherina nei luoghi chiusi e a scuola?»

BELLINZONA - «Non è ora di assumere qualche nuova misura preventiva per combattere il COVID19?».

È con questa domanda che il Movimento per il Socialismo (MPS) prende posizione sulla situazione epidemiologica attuale, esortando il Governo ticinese ad agire con celerità.

Secondo il gruppo, sulla base della crescita dei contagi in Svizzera e (seppur in misura minore) anche in Ticino, è necessario «riflettere sull'applicazione di misure di salute pubblica» che possano servire come misure «preventive», e «protettive» verso alcuni settori.

Una stoccata anche al Medico cantonale: «Appare perlomeno singolare che le nuove direttive in materia di sintomatologia siano in controtendenza» con «l'accelerazione» della diffusione del virus, spiega il gruppo, mettendo in dubbio la decisione per la quale la tosse «non venga più considerata un possibile sintomo alla scuola elementare».

In generale, secondo l'MPS, sono fondamentali misure incisive che possano rallentare la diffusione nel virus. «Più in particolare», invece, il gruppo chiede «l’obbligo di portare la mascherina nei negozi, nei luoghi frequentati dal pubblico (ristoranti, uffici pubblici, etc.), sui luoghi di lavoro, qualsiasi sia la loro dimensione», e anche «l’obbligo generalizzato di portare la mascherina nelle scuole medie e medie superiori».

«Sarebbero due misure sensate (che riprendono anche proposte già fatte dai medici in passato) che potrebbero facilmente essere realizzate da subito», conclude l'MPS.