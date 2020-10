Operaio ferito in piazza Manzoni

LUGANO - Infortunio sul lavoro in centro a Lugano questa mattina. Un operaio al lavoro si è ferito in modo serio, attorno alle 9.30, mentre era al lavoro in un cantiere in piazza Manzoni. La Polizia cantonale è intervenuta sul posto, e le informazioni sono ancora frammentarie. Sul luogo dell'incidente sono accorse due automediche e una ambulanza della Croce Verde.

Non sono note per il momento le condizioni dell'uomo, né la dinamica dell'accaduto. Ma le ferite riportate sarebbero di una certa gravità. Seguono aggiornamenti.

foto Bazzo