Vento, pioggia e alberi caduti: un ferito

BELLINZONA - È stata una notte caratterizzata dal maltempo quella appena trascorsa in Ticino. Pioggia e vento hanno spazzato tutto il territorio cantonale provocando notevoli disagi. Una vera e propria tempesta di scirocco, come precisato da MeteoSvizzera. «Sul Pizzo Matro (2'171 metri di altitudine) - specifica il servizio di meteorologia - abbiamo misurato una raffica di vento di 181.1 km/h. Il secondo valore più alto mai registrato». Ma il vento non ha spirato forte solo alle alte quote. « Lo scirocco ha toccato punte di 97km/h a LocarnoMonti e 95km/h a Lugano», precisa MeteoSvizzera.

Anche la pioggia è scesa copiosa durante la notte: «Abbiamo misurato Ingenti accumuli di precipitazioni in 24 ore, localmente sono stati superati i 400mm».

Forestale ferito - Il forte vento ha provocato diversi danni e anche un ferito: un addetto al servizio forestale è infatti caduto ieri sera da un muro alto alcuni metri mentre stava intervenendo per la caduta di alcuni alberi in via San Nicolao a Morbio Inferiore. Le condizioni dell'uomo, subito soccorso dai paramedici del SAM, non dovrebbero essere particolarmente preoccupanti. A ogni modo è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Monte Brè isolata - Monte Brè sopra Locarno è isolata e senza luce da ieri notte: «Siamo senza corrente dall’una», sottolinea un nostro lettore precisando che la strada per raggiungere la località è bloccata da alcune piante cadute.

