Scontro tra un'auto e una bici, un ferito

LUGANO - Avrebbe riportato ferite gravi, il ciclista rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto sabato pomeriggio, attorno alle ore 16:30, in via la Santa a Viganello.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un conducente di una Toyota immatricolata in Ticino, stava circolando su via Pazzalino, con l'intenzione di girare verso via Emilio Rava. In senso opposto, su via Pazzalino, stava viaggiando anche un ciclista diretto verso Lugano, che non è riuscito ad evitare il violento impatto con l'auto.

Il ciclista è finito in un primo momento sul parabrezza dell'auto, ed in seguito a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

La polizia ha provveduto alla chiusura del tratto interessato per agevolare le operazioni di soccorso ed in seguito i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della polizia cantonale, che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rescue Media