Altri sei contagi, nessun nuovo ricovero

BELLINZONA - Il bollettino di questa mattina dall'Ufficio del Medico cantonale riferisce di altre sei infezioni da coronavirus confermate in laboratorio. Una cifra in linea con quella dei giorni scorsi - ieri i casi segnalati erano tre, 10 quelli dell'intero weekend - e che conferma il numero limitato di contagi giornalieri a sud delle Alpi.

Ricordiamo che ieri, a causa di un allievo risultato positivo al Covid-19 presso la scuola media di Losone, il DSS si è visto costretto a ordinare la quarantena per un'intera classe. Una misura eccezionale (da prassi, nella scuola dell'obbligo, devono esserci almeno due positivi per ogni classe) ma resa necessaria dal fatto che gli allievi avevano partecipato la scorsa settimana a una gita con pernottamento. La decisione è stata poi revocata in mattinata.

Il numero complessivo di contagi da quando il virus è arrivato in Ticino (il primo caso accertato risale al 25 febbraio) sale così a quota 3'627, mentre resta invariato (da ormai oltre tre mesi) il bilancio dei decessi (350). L'ultimo è stato registrato lo scorso 12 giugno.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera, al momento risultano ricoverate due persone (nessuna in più rispetto all'ultimo aggiornamento). Nessuna si trova però in terapia intensiva. Le persone dimesse sono complessivamente 929.