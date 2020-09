Coronavirus: in Ticino altri tre casi

BELLINZONA - Nel corso delle ultime 24 ore - come riferito nel bollettino di questa mattina dall'Ufficio del Medico cantonale - sono state confermate in laboratorio tre nuove infezioni. Una cifra che conferma il numero limitato di contagi giornalieri a sud delle Alpi.

Il numero complessivo di contagi da quando il virus è arrivato in Ticino (il primo caso accertato risale al 25 febbraio) sale così a quota 3'621, mentre resta invariato (da ormai oltre tre mesi) il bilancio dei decessi (350). L'ultimo è stato registrato lo scorso 12 giugno.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera, al momento risultano ricoverate due persone (nessuna in più rispetto all'ultimo aggiornamento). Nessuna si trova però in terapia intensiva. Le persone dimesse sono complessivamente 929.