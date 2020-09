Cocaina in casa di un 39enne

SOLDUNO - Blitz antidroga in un appartamento di Solduno. È finito in manette un 39enne dominicano, residente nel Locarnese e denunciato per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. L'operazione - come ha confermato il Ministero pubblico ai microfoni di Radio Ticino- è avvenuta alle prime luci dell'alba del 3 settembre e l'inchiesta è tuttora in corso. Nell'appartamento dell'uomo gli agenti della polizia cantonale e della comunale di Locarno hanno trovato alcune decine di grammi di cocaina ma il sospetto è che il 39enne abbia spacciato importanti quantitativi di droga nella regione.