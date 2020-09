Caccia al vandalo che scrive con gli escrementi

ASCONA - C'è un vandalo che imbratta i gabinetti pubblici di Ascona. E lo fa in un modo particolarmente disgustoso, vale a dire usando gli escrementi. A volte con scritte (offensive e non), altre con scarabocchi. Tre i wc principalmente presi di mira: quello di fronte al cimitero, quello sul Monte Verità e quello nella zona del circolo del golf.



Orari irregolari – Gli episodi si ripeterebbero da una decina di giorni circa. «A orari irregolari – sottolinea Tiziano Broggini, capo dicastero sicurezza, interpellato da Tio/20Minuti –. È stata aperta un'inchiesta di polizia. Ci si sta muovendo in varie direzioni».



Si cercano testimoni – Gli agenti sembrerebbero essere sulla buona strada. Tanto che sarebbe già stato individuato un possibile colpevole. Broggini, dal canto suo, contestualizza la situazione. «Non si tratterebbe di casi confinati al nostro Comune. Questa persona avrebbe colpito anche in altre località della regione. Non sappiamo cosa la spinga ad agire in una maniera simile».

Imbarazzo – Le "opere d'arte" dell'insolito vandalo sono piuttosto imbarazzanti. Soprattutto considerando la vocazione turistica di Ascona. «Naturalmente – conclude il municipale – siamo sempre alla ricerca di eventuali testimoni. Vogliamo porre fine a questa storia».