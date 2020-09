Fiamme divampano in una stalla di Malvaglia, i danni sono ingenti

SERRAVALLE - Un violento incendio è divampato sabato in una stalla in via Mondate a Malvaglia.

Le fiamme si sono rapidamente propagate all’intera struttura, causando l’incendio di alcuni veicoli e macchinari. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Biasca che hanno faticato prima di avere la situazione sotto controllo. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso.

Sempre in base alle prime informazioni raccolte una donna sarebbe stata colpita da malore. Anche alcuni animali sono rimasti feriti.

La Polizia ha subito isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso. Le cause del rogo non sono al momento note e sarà compito della Polizia Scientifica ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Rescue Media