Otto casi di coronavirus nelle ultime ventiquattro ore

BELLINZONA - Sono otto le persone risultate positive al tampone per il coronavirus da ieri in Ticino. Da inizio settimana i nuovi casi notificati dall'Ufficio del medico cantonale sono 31 (12 lunedì ma riferiti alle 72 ore precedenti, sette martedì, quattro ieri, 8 oggi).

Nel nostro cantone, dal primo caso di Covid-19 risalente al 25 febbraio scorso, sono morte 350 persone. Un dato fortunatamente fermo al 12 giugno.

Attualmente un paziente si trova ricoverato in ospedale, non necessitando di cure intensive.

Martedì mattina due studenti della TASIS - The American school in Switzerland -, a Montagnola, sono risultati positivi al test Covid-19 che viene effettuato a tutti all'arrivo al campus. La scuola ha previsto dei piani di protezione che sono stati sottoposti anche alle autorità sanitarie locali. Per quanto riguarda gli istituti cantonali, si terrà in mattinata una conferenza stampa in cui verranno presentate le principali novità e i dati relativi all’apertura dell'anno scolastico 2020-2021.