Due studenti positivi al Covid-19 alla scuola americana

MONTAGNOLA - Nella mattinata di ieri, martedì 25 agosto, due studenti della TASIS - The American school in Switzerland - sono risultati positivi al test Covid-19. Tampone che la scuola effettua a tutti appena raggiungono il campus. «Sono entrambi asintomatici, in buone condizioni e di buon umore - fa sapere il preside, Christopher Nikoloff -. Attualmente si trovano in isolamento in strutture adibite ad hoc, separati da tutti gli altri».

Tutti gli altri studenti provenienti da Paesi a rischio «sono risultati negativi al tampone e sono isolati». Una volta completata la quarantena - in stanze singole, in un'area adibita -, dovranno essere autorizzati dal medico della scuola e dalle autorità sanitarie cantonali prima di entrare in contatto con gli altri.

Il piano per la ripresa delle lezioni prevede due date di arrivo degli studenti presso il campus: 24-25 agosto per chi deve osservare la quarantena, 5-6 settembre per tutti gli altri. TASIS ha infatti chiesto a chi proviene da aree a rischio (in base alla lista della Confederazione) di arrivare prima. Il requisito della quarantena si basa esclusivamente su dove uno studente è stato nelle due settimane precedenti all'entrata in Svizzera e non è determinato dal passaporto o dalla nazionalità.

Il piano di protezione della TASI prevede che tutti indosseranno la mascherina all'interno del campus. Le distanze sociali dovranno essere mantenute in tutte le aree, incluse le classi e le mense, dove sono presenti divisori in plexiglass e i posti sono assegnati. A tutti verrà misurata la temperatura all'ingresso e dovranno firmare un'assunzione di responsabilità relativa al loro comportamento.