Camion si rovescia allo svincolo di Bellinzona nord

BELLINZONA - Un camion con rimorchio con targhe ticinesi si è rovesciato questo pomeriggio, attorno alle 16.00, sullo svincolo autostradale di Bellinzona nord.

Il conducente del mezzo pesante, un 43enne italiano domiciliato in Riviera, ha perso il controllo del veicolo affrontando una curva poco prima dell'area di servizio. Il camion si è successivamente rovesciato facendo cadere sull'A2 diversi veicoli da cantiere che stava trasportando.

Il 43enne, rimasto intrappolato tra le lamiere del camion, è stato liberato dai pompieri di Bellinzona con l'ausilio di una pinza idraulica libervit. I soccorritori della Croce Verde della capitale hanno poi prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo all'ospedale in ambulanza. Secondo una prima valutazione medica - fa sapere la Polizia cantonale - il 43enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

L'incidente, che ha richiesto la chiusura dell'entrata autostradale di Bellinzona in direzione sud, ha naturalmente provocato notevoli disagi al traffico con colonne anche sull'A13. Per consentire le operazioni di sgombero e i rilievi, il tratto autostradale rimarrà chiuso almeno fino alle 21.30.

Rescue Media