Dodici nuovi casi di Covid-19 nel weekend

BELLINZONA - Dodici tamponi effettuati in Ticino nelle ultime 72 ore sono risultati positivi al Covid-19. I dati diffusi questa mattina dall'Ufficio del medico cantonale fanno infatti riferimento a venerdì, sabato e domenica.

Alla fine della scorsa settimana il Servizio informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) aveva fatto sapere che la maggior parte dei casi in Ticino sono importati dall’estero. Persone che, sul territorio, contagiano poi «loro stretti contatti». Si tratta «soprattutto di giovani».

Il totale dei tamponi positivi in Ticino da inizio pandemia sale quindi a quota 3'512. Una persona al momento necessita delle cure ospedaliere, mentre nel weekend è stato dimesso un paziente (il totale sale a 926). Il numero delle vittime resta fermo a 350 (dal 12 giugno).

I dati ticinesi non devono comunque far abbassare la guardia. Il virus è ancora in circolazione e resta fondamentale la possibilità di eseguire il contact tracing. Venerdì in Svizzera erano 306 i casi segnalati di coronavirus. Sabato 295 e ieri - con l'integrazione di casi notificati nei giorni precedenti per un ritardo da parte di un laboratorio -276 nuovi contagiati.