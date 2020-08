Auto contro il guardrail: due feriti

QUINTO - Sarebbe di due feriti leggeri un incidente che si è verificato stamani attorno alle 6.30 sulla carreggiata nord dell'autostrada A2, in territorio di Quinto. Secondo quanto riferito da Rescue Media, una vettura è finita contro il guardrail. A bordo del mezzo c'erano sei persone, tra cui alcuni bambini.

Sul posto sono giunti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona, oltre ai pompieri di Biasca e alla polizia cantonale.

A causa dell'incidente, il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa un'ora per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo. La polizia cantonale consigliava quindi di optare per l'A13 del San Bernardino oppure di uscire a Faido. Nel frattempo si circola comunque anche sul tratto in questione, seppure su una sola corsia, come fa sapere il TCS.

Rescue Media