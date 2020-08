Auto contro un muro: ferite serie per una 82enne

BELLINZONA - Ha riportato ferite serie una donna 82enne del Bellinzonese che oggi verso le 12.15 è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione a Bellinzona. La donna, come riferisce la polizia cantonale, stava uscendo in retromarcia da un parcheggio di un'abitazione per immettersi su via Ravecchia. Ma ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muro.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della Città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno trasportato la donna in ambulanza all'ospedale.

Rescue Media